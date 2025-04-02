Россияне применяют против ВСУ сбросы с ядовитыми веществами: есть свежая статистика
Россияне продолжают использовать против Сил обороны специальные боеприпасы, снабженные опасными химическими веществами. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.
По его словам, противник применяет в частности боеприпасы К-51 и РГ-Во, являющиеся средствами борьбы с беспорядками и запрещенные для использования в качестве средств ведения войны.
"К сожалению, случаи применения врагом по подразделениям Сил обороны специальных боеприпасов, снаряженными опасными химическими веществами, есть и они зафиксированы специалистами радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины", – сказал он.
В частности, в марте 2025 года подразделения радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировали 767 случаев применения таких боеприпасов, в феврале – 844 случая.
С февраля 2023 года применение российской армией опасных химических веществ приобрело системный характер. С тех пор зафиксировано 7730 случаев использования опасных химических веществ.
"Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении. К счастью, случаи применения такого оружия не являются массовыми", – добавил спикер ОСУВ "Хортица".
31 марта руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко написал, что россияне якобы начали " активно применять " боеприпасы с ядовитыми веществами.
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