Россияне применяют против ВСУ сбросы с ядовитыми веществами: есть свежая статистика

Российский боеприпас с химическим веществом (Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВСУ)

Россияне продолжают использовать против Сил обороны специальные боеприпасы, снабженные опасными химическими веществами. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

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По его словам, противник применяет в частности боеприпасы К-51 и РГ-Во, являющиеся средствами борьбы с беспорядками и запрещенные для использования в качестве средств ведения войны.

"К сожалению, случаи применения врагом по подразделениям Сил обороны специальных боеприпасов, снаряженными опасными химическими веществами, есть и они зафиксированы специалистами радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины", – сказал он.

В частности, в марте 2025 года подразделения радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки Вооруженных Сил Украины зафиксировали 767 случаев применения таких боеприпасов, в феврале – 844 случая.

С февраля 2023 года применение российской армией опасных химических веществ приобрело системный характер. С тех пор зафиксировано 7730 случаев использования опасных химических веществ.

"Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении. К счастью, случаи применения такого оружия не являются массовыми", – добавил спикер ОСУВ "Хортица".

31 марта руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко написал, что россияне якобы начали " активно применять " боеприпасы с ядовитыми веществами.

Справка К-51 – ручная граната раздражающего действия с хлорпикрином (другое название нитрохлороформ). В высоких концентрациях вещество значительно раздражает легкие, глаза и кожу, вызывает рвоту, головокружение, сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, конвульсии. Также хлорпикрин вызывает поражение кожи. Симптомы возникают внезапно. При большой концентрации вещество приводит к утрате сознания и смерти человека. К-51 – ручная граната раздражающего действия с хлорпикрином (другое название нитрохлороформ). В высоких концентрациях вещество значительно раздражает легкие, глаза и кожу, вызывает рвоту, головокружение, сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, конвульсии. Также хлорпикрин вызывает поражение кожи. Симптомы возникают внезапно. При большой концентрации вещество приводит к утрате сознания и смерти человека.

РГ-Во – ручная граната раздражающего действия с хлорацетофеноном. Вещество раздражает слизистые рта, носа, конъюнктивы, трахей и бронхов. Может вызвать раздражение кожи и аллергический дерматит. В высоких концентрациях приводит к нарушениям равновесия, ориентации и потере сознания. Отмечены смертельные случаи после применения вещества.