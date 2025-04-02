Росіяни застосовують проти ЗСУ скиди з отруйними речовинами: є свіжа статистика

Російський боєприпас з хімічною речовиною (Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ)

Росіяни продовжують використовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, які споряджені небезпечними хімічними речовинами. Про це в коментарі LIGA.net заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

За його словами, противник застосовує зокрема боєприпаси К-51 та РГ-Во, які є засобами боротьби із заворушеннями й заборонені для використання як засоби ведення війни.

"На жаль, випадки застосування ворогом по підрозділах Сил оборони спеціальних боєприпасів, спорядженими небезпечними хімічними речовинами є і вони зафіксовані фахівцями радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України", – сказав він.

Зокрема, у березні 2025 року підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України зафіксували 767 випадків застосування таких боєприпасів, у лютому – 844 випадки.

З лютого 2023 року застосування російською армією небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. Відтоді зафіксовано 7730 випадків використання небезпечних хімічних речовин.

"Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. На щастя, випадки застосування такої зброї не є масовими", – додав речник ОСУВ "Хортиця".

31 березня керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко написав, що росіяни нібито почали "активно застосувати" боєприпаси з отруйними речовинами.

Довідка К-51 – ручна граната подразнювальної дії із хлорпікрином (інша назва нітрохлороформ). У високих концентраціях речовина значно подразнює легені, очі та шкіру, викликає блювоту, запаморочення, сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, конвульсії. Також хлорпікрин викликає ураження шкіри. Симптоми виникають раптово. За великої концентрації речовина призводить до втрати свідомості та смерті людини. К-51 – ручна граната подразнювальної дії із хлорпікрином (інша назва нітрохлороформ). У високих концентраціях речовина значно подразнює легені, очі та шкіру, викликає блювоту, запаморочення, сильне запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, конвульсії. Також хлорпікрин викликає ураження шкіри. Симптоми виникають раптово. За великої концентрації речовина призводить до втрати свідомості та смерті людини.

РГ-Во – ручна граната подразнювальної дії з хлорацетофеноном. Речовина подразнює слизові оболонки рота, носа, кон'юнктиви, трахей та бронхів. Може викликати подразнення шкіри та алергічний дерматит. У високих концентраціях призводить до порушень рівноваги, орієнтації та втрати свідомості. Зафіксовані смертельні випадки після застосування речовини.