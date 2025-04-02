Росіяни застосовують проти ЗСУ скиди з отруйними речовинами: є свіжа статистика
Росіяни продовжують використовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, які споряджені небезпечними хімічними речовинами. Про це в коментарі LIGA.net заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.
За його словами, противник застосовує зокрема боєприпаси К-51 та РГ-Во, які є засобами боротьби із заворушеннями й заборонені для використання як засоби ведення війни.
"На жаль, випадки застосування ворогом по підрозділах Сил оборони спеціальних боєприпасів, спорядженими небезпечними хімічними речовинами є і вони зафіксовані фахівцями радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України", – сказав він.
Зокрема, у березні 2025 року підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України зафіксували 767 випадків застосування таких боєприпасів, у лютому – 844 випадки.
З лютого 2023 року застосування російською армією небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. Відтоді зафіксовано 7730 випадків використання небезпечних хімічних речовин.
"Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. На щастя, випадки застосування такої зброї не є масовими", – додав речник ОСУВ "Хортиця".
31 березня керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко написав, що росіяни нібито почали "активно застосувати" боєприпаси з отруйними речовинами.
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