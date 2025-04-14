Росіяни стали частіше використовувати боєприпаси з отруйним газом на фронті – ГУР

Через це є жертви серед українських захисників, повідомила розвідка

Російський окупант (Фото: ресурс загарбників)

На фронті росіяни частіше стали застосовувати боєприпаси з отруйним газом, котрий може призвести до летальних наслідків. Через це озброєння є жертви серед українських захисників, повідомило Головне управління розвідки.

За даними відомства, окупанти системно застосовують хімічні боєприпаси на фронті, скидаючи їх з дронів.

"Через неспроможність російської окупаційної армії досягти поставлених кремлівськими вождями завдань на полі бою, загарбники використовують на фронті хімікати – упродовж злочинної війни проти України московити надали відповідній практиці системного характеру", – додали в ГУР.

Зараз на лінії бойового зіткнення дедалі частіше фіксуються випадки, коли окупанти застосовують боєприпаси з отруйним газом, зауважили в розвідці. Зокрема, йдеться про район населеного пункту Щербаки Запорізькій області.

Щербаки на мапі Deepstate

Читайте також Росіяни застосовують проти ЗСУ скиди з отруйними речовинами: є свіжа статистика

ГУР вказує, що здебільшого загарбники використовують гранати РГ-Во (рос. ручная граната – вещество отравляющее), котрі скидають з безпілотників на українські позиції.

Такий газ вражає слизову оболонку та дихальні шляхи, перебування у зоні ураження цим хімікатом без засобів захисту може призвести до смерті, й серед захисників вже є загиблі через це озброєння, повідомила розвідка.

Зараз тривають експертизи цієї хімічної речовини, аби точно її ідентифікувати.