Велика Британія ввела нові санкції проти Росії через використання хімічної зброї
Велика Британія запровадила санкції проти двох російських громадян та однієї російської організації в рамках режиму санкцій щодо використання забороненої хімічної зброї в Україні. Про це повідомляє Reuters.
Британський уряд заморозив активи та заборонив в'їзд керівнику військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту Росії Олексію Ртіщеву та його заступнику Андрію Марченку за їхню роль у передаванні та застосуванні хімічної зброї в Україні.
Також під санкції потрапило акціонерне товариство "Федеральний науково-виробничий центр "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" за постачання російським військовим гранат з отруйною речовиною РГ-Во.
Гранати були використані як метод ведення війни проти України, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї.
- 20 травня ЄС вперше запровадив санкції проти Росії за застосування хімічної зброї в Україні.
- Генеральний штаб повідомив, що лише за травень Росія застосовувала хімічну зброю проти України майже 900 разів. Найчастіше ворог скидає отруйні гранати з дронів.
- 4 липня повідомлялося, що нідерландські розвідслужби зібрали докази того, що Росія широко застосовує заборонену хімічну зброю на фронті в Україні, зокрема речовину хлорпікрин.