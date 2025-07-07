Велика Британія ввела нові санкції проти Росії через використання хімічної зброї

Санкції торкнулися двох громадян РФ та російського дослідницького інституту

Спеціальна газова граната РГ-ВО (Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ)

Велика Британія запровадила санкції проти двох російських громадян та однієї російської організації в рамках режиму санкцій щодо використання забороненої хімічної зброї в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Британський уряд заморозив активи та заборонив в'їзд керівнику військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту Росії Олексію Ртіщеву та його заступнику Андрію Марченку за їхню роль у передаванні та застосуванні хімічної зброї в Україні.

Також під санкції потрапило акціонерне товариство "Федеральний науково-виробничий центр "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" за постачання російським військовим гранат з отруйною речовиною РГ-Во.

Гранати були використані як метод ведення війни проти України, що є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї.