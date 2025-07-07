Великобритания ввела новые санкции против России из-за применения химического оружия
Великобритания ввела санкции против двух граждан России и одной российской организации в рамках режима санкций в связи с применением запрещенного химического оружия в Украине. Об этом сообщает Reuters.
Британское правительство заморозило активы и запретило въезд в страну руководителю войск радиационной, химической и биологической защиты России Алексею Ртищеву и его заместителю Андрею Марченко за их роль в передаче и применении химического оружия в Украине.
Также под санкции попало акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" за поставку российским военным гранат с ядовитым веществом РГ-Во.
Использование гранат в качестве средства ведения войны против Украины является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.
- 20 мая ЕС впервые ввел санкции против России за применение химического оружия на Украине.
- Генеральный штаб сообщил, что только за май Россия применяла химическое оружие против Украины почти 900 раз. Чаще всего враг сбрасывает ядовитые гранаты с дронов.
- 4 июля сообщалось, что голландская разведка собрала доказательства того, что Россия широко применяет запрещенное химическое оружие на фронте в Украине, в частности вещество хлорпикрин.