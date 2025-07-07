Великобритания ввела новые санкции против России из-за применения химического оружия

Специальная газовая граната РГ-ВО (Фото: Командование сил поддержки ВСУ)

Великобритания ввела санкции против двух граждан России и одной российской организации в рамках режима санкций в связи с применением запрещенного химического оружия в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Британское правительство заморозило активы и запретило въезд в страну руководителю войск радиационной, химической и биологической защиты России Алексею Ртищеву и его заместителю Андрею Марченко за их роль в передаче и применении химического оружия в Украине.

Также под санкции попало акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии" за поставку российским военным гранат с ядовитым веществом РГ-Во.

Использование гранат в качестве средства ведения войны против Украины является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.