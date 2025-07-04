Нидерланды собрали доказательства о "широком применении" Россией химоружия на фронте

Химические войска России (Фото: Минобороны РФ)

Голландские разведслужбы собрали доказательства того, что Россия в широких масштабах применяет на фронте в Украине запрещенное химическое оружие, в частности вещество хлорпикрин. Об этом рассказали Reuters министр обороны Рубен Брекельманс и глава военной разведки Нидерландов (MIVD) Питер Ризинк.

Россияне сбрасывают удушающее вещество с беспилотников, чтобы выманить военных из окопов и ликвидировать их, рассказал Брекельманс. Он настаивает на ужесточении санкций против Москвы.

"Это вызывает беспокойство, поскольку является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет: применение Россией химического оружия в этой войне становится все более нормализованным, стандартизированным и широко распространенным", – сказал глава Минобороны.

Хлорпикрин – это запрещенное вещество, которое впервые было применено Германией во время Первой мировой войны. По словам Ризинка, выводы Нидерландов о его применении основаны на независимой разведке, собственных наблюдениях и расследованиях.

По словам главы Минобороны Нидерландов, минимум три смерти военных на фронте связаны с применением химического оружия. А свыше 2500 военных жаловались на симптомы, связанные с применением химоружия.

Широкое применение Россией запрещенных средств на фронте является угрозой не только для Украины, но и для других стран.

"Мы должны еще больше усилить давление. Это означает рассмотрение дополнительных санкций и, в частности, недопущение участия России в международных органах, таких как Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия", – сказал он.

Глава голландской разведки сказал о "тысячах случаев" применения химического оружия, но ссылался на украинскую цифру в 9000.

По его словам, разведка намеренно связала использование хлорпикрина с самодельными боеприпасами россиян, которые подвешены к дронам. Слезоточивый газ Россия на фронте также использует не по назначению – переделывает существующие боеприпасы, чтобы использовать их в качестве носителя газа.

"Это не просто какие-то спонтанные действия на передовой; это действительно часть крупномасштабной программы. И это, конечно, тоже вызывает беспокойство, потому что если мы не проясним и не предадим огласке действия России, весьма вероятно, что эти тенденции сохранятся", – заявил Ризинк.