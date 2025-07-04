Нидерланды собрали доказательства о "широком применении" Россией химоружия на фронте
Голландские разведслужбы собрали доказательства того, что Россия в широких масштабах применяет на фронте в Украине запрещенное химическое оружие, в частности вещество хлорпикрин. Об этом рассказали Reuters министр обороны Рубен Брекельманс и глава военной разведки Нидерландов (MIVD) Питер Ризинк.
Россияне сбрасывают удушающее вещество с беспилотников, чтобы выманить военных из окопов и ликвидировать их, рассказал Брекельманс. Он настаивает на ужесточении санкций против Москвы.
"Это вызывает беспокойство, поскольку является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет: применение Россией химического оружия в этой войне становится все более нормализованным, стандартизированным и широко распространенным", – сказал глава Минобороны.
Хлорпикрин – это запрещенное вещество, которое впервые было применено Германией во время Первой мировой войны. По словам Ризинка, выводы Нидерландов о его применении основаны на независимой разведке, собственных наблюдениях и расследованиях.
По словам главы Минобороны Нидерландов, минимум три смерти военных на фронте связаны с применением химического оружия. А свыше 2500 военных жаловались на симптомы, связанные с применением химоружия.
Широкое применение Россией запрещенных средств на фронте является угрозой не только для Украины, но и для других стран.
"Мы должны еще больше усилить давление. Это означает рассмотрение дополнительных санкций и, в частности, недопущение участия России в международных органах, таких как Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия", – сказал он.
Глава голландской разведки сказал о "тысячах случаев" применения химического оружия, но ссылался на украинскую цифру в 9000.
По его словам, разведка намеренно связала использование хлорпикрина с самодельными боеприпасами россиян, которые подвешены к дронам. Слезоточивый газ Россия на фронте также использует не по назначению – переделывает существующие боеприпасы, чтобы использовать их в качестве носителя газа.
"Это не просто какие-то спонтанные действия на передовой; это действительно часть крупномасштабной программы. И это, конечно, тоже вызывает беспокойство, потому что если мы не проясним и не предадим огласке действия России, весьма вероятно, что эти тенденции сохранятся", – заявил Ризинк.
- Венные подтвердили, что РФ атакует "шахедами" с веществом CS. Это химическое соединение, которое применяется как слезоточивый газ.
- 20 мая ЕС впервые ввел санкции против России за применение химического оружия в Украине.
- Генштаб сообщал, что за май Россия использовала против Украины химическое оружие почти 900 раз. Чаще всего враг сбрасывает ядовитые гранаты с дронов.