Росія зберігає обмежену кількість техніки у Сирії, хоче впливати на ситуацію у двох регіонах – ГУР

Падіння режиму Асада знизило можливості Кремля із забезпечення своїх бойовиків в Африці, розповіли в розвідці

Російський диктатор Володимир Путін на авіабазі Хмеймім у Сирії (Ілюстративне фото: EPA)

Станом на липень 2025 року Росія зберігає обмежену кількість військової техніки у Сирії, оскільки Кремль намагається втримати свої можливості впливати на подальший хід подій на Близькому Сході та в Африці. Про це у відповіді на запит LIGA.net повідомили у Головному управлінні розвідки.

"На сьогодні РФ зберігає обмежену кількість своєї військової техніки на території Сирійської Арабської Республіки, зокрема, в міжнародному аеропорту Латакія (авіабаза Хмеймім. – Ред.), аеропорту Аль-Камишлі та порту Тартус. Зазначене пов’язане з намаганням Кремля зберегти свої спроможності з впливу на розвиток ситуації в регіоні Близького Сходу, а також Африки", – розповіли у відомстві.

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Також, додали в ГУР, падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року суттєво знизило можливості окупантів стосовно щодо всебічного забезпечення угруповання Африканського корпусу (бойовиків, які замінили терористичну групу Вагнера. – Ред.).

Через це Москва надала пріоритетного значення використанню морських портів країн Гвінейської затоки в Африці, а на сьогодні основні канали забезпечення бойовиків на континенті організовані через Лівію, пояснила розвідка.

Також ГУР повідомило LIGA.net, що обсяг ресурсів, які Росія отримує з країн Африки, не зменшився – навпаки, окупанти ще більше працюють над нарощуванням їх кількості.