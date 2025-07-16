"Попередження закінчились". Ізраїль вдарив по столиці Сирії – відео

Зіткнення у провінції Сувейда (Ілюстративне фото: MOHAMMED AL RIFAI / EPA)

Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що попередження для Сирії закінчилися – й тепер "настануть болючі удари". Після цього у столиці країни Дамаску пролунали вибухи, передає медіа The Times of Israel.

"Попередження для Дамаска закінчилися – тепер настануть болючі удари. ЦАХАЛ і далі діятиме в Сувейді з метою знищення сил, які напали на друзів, до їх повного відступу. Наші брати друзи в Ізраїлі, ви можете покластися на Армію оборони Ізраїлю, яка захищатиме ваших братів у Сирії. Прем'єр-міністр Нетаньягу і я, як міністр оборони, взяли на себе зобов'язання – і ми його виконаємо", – написав Кац.

Друзи – етнічна та релігійна спільнота, що мешкає у Сирії, Лівані, Йорданії та Ізраїлі і є союзником останнього. Сувейда – провінція на півдні Сирії, де переважно живуть друзи. У цьому регіоні 13 липня сталися зіткнення між друзами й арабами-бедуїнами, є десятки загиблих. Згодом до протистояння з друзами доєднались урядові сили безпеки Сирії, передавала агенція Reuters.

15 липня Ізраїль вирішив втрутитися у конфлікт й ЦАХАЛ оголосив про удари по техніці сирійської армії в Сувейді.

Тепер удари завдаються і по столиці Сирії Дамаску. Удар по Генштабу країни потрапив у прямий ефір телебачення.

"Почалися болючі удари", – прокоментував цей запис міністр оборони Ізраїлю.

החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua — ישראל כ"ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025

Армія Ізраїлю повідомляла, що завдала удару по входу до будівлі Генерального штабу сирійської армії у Дамаску.

Тим часом у соцмережах шириться відео, як стверджується, з місцевого телебачення, з моментом удару: видно декілька влучань по самій будівлі командування та стовпи диму після цього.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2025

Сирійські медіа також заявляють про авіаудар по президентському палацу, але ЦАХАЛ поки не підтверджував цього.

ОНОВЛЕНО. Ізраїльська армія підтвердила удари по сирійському командуванню та "військовій цілі в районі президентського палацу".

ЦАХАЛ додає з цими ударами:

Військові заявили, що з цього штабу сирійські командири безпосередньо керують військовими операціями і розгортанням військ у Сувейді.

Армія підтвердила, що продовжує завдавати ударів по сирійській армії у південній провінції й додала, що "залишається готовою до різних сценаріїв розвитку подій".

Тим часом ізраїльська армія звітує про подальші удари на півдні Сирії – впродовж доби здійснені й тривають удари по танках, ракетних установках, зброї і пікапах, обладнаних великокаліберними кулеметами, які прямували до Сувейди.

Також Ізраїль вирішив посилити свої війська у районі сирійського кордону.

"Нещодавно війська ЦАХАЛ виявили десятки підозрюваних, які намагалися проникнути на ізраїльську територію з району Хадер в Сирії. Сили ЦАХАЛ та прикордонної поліції Ізраїлю працюють над тим, щоб запобігти проникненню і розігнати натовп", – розповіли в армії.

Водночас, додає ЦАХАЛ, декілька ізраїльських цивільних незаконно перетнули кордон з Сирією – й наразі військові "проводять операцію з безпечного повернення" цих людей.