"Попередження закінчились". Ізраїль вдарив по столиці Сирії – відео

Ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що попередження для Сирії закінчилися – й тепер "настануть болючі удари". Після цього у столиці країни Дамаску пролунали вибухи, передає медіа The Times of Israel.

"Попередження для Дамаска закінчилися – тепер настануть болючі удари. ЦАХАЛ і далі діятиме в Сувейді з метою знищення сил, які напали на друзів, до їх повного відступу. Наші брати друзи в Ізраїлі, ви можете покластися на Армію оборони Ізраїлю, яка захищатиме ваших братів у Сирії. Прем'єр-міністр Нетаньягу і я, як міністр оборони, взяли на себе зобов'язання – і ми його виконаємо", – написав Кац.

Друзи – етнічна та релігійна спільнота, що мешкає у Сирії, Лівані, Йорданії та Ізраїлі і є союзником останнього. Сувейда – провінція на півдні Сирії, де переважно живуть друзи. У цьому регіоні 13 липня сталися зіткнення між друзами й арабами-бедуїнами, є десятки загиблих. Згодом до протистояння з друзами доєднались урядові сили безпеки Сирії, передавала агенція Reuters.

15 липня Ізраїль вирішив втрутитися у конфлікт й ЦАХАЛ оголосив про удари по техніці сирійської армії в Сувейді.

Тепер удари завдаються і по столиці Сирії Дамаску. Удар по Генштабу країни потрапив у прямий ефір телебачення.

"Почалися болючі удари", – прокоментував цей запис міністр оборони Ізраїлю.

Армія Ізраїлю повідомляла, що завдала удару по входу до будівлі Генерального штабу сирійської армії у Дамаску.

Тим часом у соцмережах шириться відео, як стверджується, з місцевого телебачення, з моментом удару: видно декілька влучань по самій будівлі командування та стовпи диму після цього.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz