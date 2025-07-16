Сирійські війська і друзи уклали перемир'я після удару Ізраїлю по столиці Сирії
Етнічна громада друзи та сирійські урядові війська уклали перемир'я після ударів Ізраїлю по Дамаску. Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними видання, сили режиму розгорнуть контрольно-пропускні пункти в цьому районі.
Один із лідерів друзів у Сирії, шейх Юсеф Джарбу, підтвердив інформацію про перемир'я.
За його словами, сторони домовилися, що дороги в цьому районі охоронятимуться державними силами. Водночас державні установи в Сувейді відновлять свою роботу.
Також перемир'я передбачає створення спільної комісії друзів і сирійського уряду для розслідування злочинів і правопорушень", що сталися під час заворушень у цьому районі. Всі затримані під час заворушень будуть звільнені.
Водночас ізраїльські авіаудари по сирійських урядових військах тривають в районі Сувейді, повідомляє Армія оборони Ізраїлю.
ЦАХАЛ зазначив, що за останні кілька годин удари були завдані по бронетехніці та пікапах з встановленими кулеметами, які прямували до міста Сувейда, де більшість населення становлять друзи.
Удари також були завдані по позиціях сирійської армії, складах зброї та інших військових цілях на півдні Сирії, додали в ЦАХАЛ.
Також Ізраїль вирішив посилити свої війська у районі сирійського кордону.
- 13 липня у Сувейді сталися зіткнення між друзами й арабами-бедуїнами, були десятки загиблих. Згодом до протистояння з друзами доєднались урядові сили безпеки Сирії.
- 15 липня Ізраїль вирішив втрутитися у конфлікт й ЦАХАЛ оголосив про удари по техніці сирійської армії в Сувейді.
- 16 липня ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що попередження для Сирії закінчилися – й тепер "настануть болючі удари". Після цього у столиці країни Дамаску пролунали вибухи.
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