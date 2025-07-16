Сирійські війська і друзи уклали перемир'я після удару Ізраїлю по столиці Сирії

Перемир'я було досягнуто в місті Сувейд, де проживає переважно друзьке населення

Етнічна громада – друзи (Фото: EPA)

Етнічна громада друзи та сирійські урядові війська уклали перемир'я після ударів Ізраїлю по Дамаску. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, сили режиму розгорнуть контрольно-пропускні пункти в цьому районі.

Один із лідерів друзів у Сирії, шейх Юсеф Джарбу, підтвердив інформацію про перемир'я.

За його словами, сторони домовилися, що дороги в цьому районі охоронятимуться державними силами. Водночас державні установи в Сувейді відновлять свою роботу.

Також перемир'я передбачає створення спільної комісії друзів і сирійського уряду для розслідування злочинів і правопорушень", що сталися під час заворушень у цьому районі. Всі затримані під час заворушень будуть звільнені.

Водночас ізраїльські авіаудари по сирійських урядових військах тривають в районі Сувейді, повідомляє Армія оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ зазначив, що за останні кілька годин удари були завдані по бронетехніці та пікапах з встановленими кулеметами, які прямували до міста Сувейда, де більшість населення становлять друзи.

Удари також були завдані по позиціях сирійської армії, складах зброї та інших військових цілях на півдні Сирії, додали в ЦАХАЛ.

Також Ізраїль вирішив посилити свої війська у районі сирійського кордону.

Довідка Друзи – етнічна та релігійна спільнота, що мешкає у Сирії, Лівані, Йорданії та Ізраїлі і є союзником останнього. Сувейда – провінція на півдні Сирії, де переважно живуть друзи. Друзи – етнічна та релігійна спільнота, що мешкає у Сирії, Лівані, Йорданії та Ізраїлі і є союзником останнього. Сувейда – провінція на півдні Сирії, де переважно живуть друзи.