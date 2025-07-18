Эрдоган говорил с Путиным: Турция готова и в дальнейшем принимать переговоры в Стамбуле
Турция готова и в дальнейшем принимать переговоры России и Украины в Стамбульском формате, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время звонка с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила канцелярия главы турецкого государства.
Президент заявил диктатору, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной.
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По словам Эрдогана, его страна продолжит принимать переговоры в Стамбуле, как только будут определены благоприятные даты для сторон.
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