Украина вернула из плена тяжелобольных защитников и тех, кто младше 25 лет – фото

Домой вернулись как защитники, так и мирные жители. Самому младшему 20 лет, а самому старшему – 59 лет

Обмен пленными (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Украина вернула домой своих граждан из российского плена. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года, сообщил президент Владимир Зеленский.

Удалось вернуть защитников, которые обороняли Украину в Донецкой области, в частности в Мариуполе. Также в Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Среди них воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. Также удалось вернуть гражданских лиц, которых оккупанты держали в плену.

"Обмены должны продолжаться, и я благодарю всех, кто это обеспечивает. Цель Украины – освободить всех наших людей из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает это сделать", – отметил президент.

В Координационном штабе отметили, что обмен был проведен в рамках Стамбульских соглашений. Военнослужащие относятся к группам "раненые и тяжелобольные" и "моложе 25 лет".

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет, а самому старшему – 59 лет. Помимо солдат и сержантов, удалось освободить и офицеров.

Также удалось вернуть незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев.

Фото: Координационный штаб

Фото: Координационный штаб