Украина вернула из плена тяжелобольных защитников и тех, кто младше 25 лет – фото
Украина вернула домой своих граждан из российского плена. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года, сообщил президент Владимир Зеленский.
Удалось вернуть защитников, которые обороняли Украину в Донецкой области, в частности в Мариуполе. Также в Луганской, Харьковской и Херсонской областях.
Среди них воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. Также удалось вернуть гражданских лиц, которых оккупанты держали в плену.
"Обмены должны продолжаться, и я благодарю всех, кто это обеспечивает. Цель Украины – освободить всех наших людей из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает это сделать", – отметил президент.
В Координационном штабе отметили, что обмен был проведен в рамках Стамбульских соглашений. Военнослужащие относятся к группам "раненые и тяжелобольные" и "моложе 25 лет".
Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет, а самому старшему – 59 лет. Помимо солдат и сержантов, удалось освободить и офицеров.
Также удалось вернуть незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев.
- Процесс обмена начался 9 июня. Тогда удалось вернуть домой первую группу раненых, тяжелобольных и тех, кому меньше 25 лет.
- 20 июня состоялся уже шестой этап обмена в рамках Стамбульских соглашений. Тогда также вернули группу раненых и тяжелобольных защитников.