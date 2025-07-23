У Стамбулі завершилася зустріч української делегації з Ердоганом

Переговори України та Росії можуть пройти в Стамбулі о 19:00

Реджеп Тайїп Ердоган, Рустем Умєров та Андрій Єрмак (Фото: t.me/ermaka2022)

Українська делегація розпочала зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник, обізнаний із питанням.

Переговори України та Росії можуть пройти в Стамбулі о 19:00. Зустріч делегацій запланована у палаці Чираган, де відбувалися попередні перемовини.

Читайте також Переговорний процес зайшов у глухий кут. Що далі

23 липня українська делегація прибула до Туреччини на третій раунд перемовин із російською стороною. Її очолив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Як повідомляють пропагандистські медіа, російська делегація теж відправилась до Туреччини на переговори. Делегацію росіян очолює помічник диктатора РФ Володимира Путіна Володимир Мединський.

ДОПОВНЕНО О 15:43. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про закінчення зустрічі української делегації з Ердоганом.

"Скоординували позиції напередодні сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі, яку проведе українська делегація з російською стороною. Також обговорили безпекову ситуацію, регіональні виклики та перспективи подальшої оборонної співпраці між Україною і Туреччиною", – зазначив Єрмак.

Окремо керівник ОП підкреслив важливу роль Туреччини у підтримці дипломатичних зусиль.

У межах візиту українська делегація також провела зустрічі зі старшим радником Президента Туреччини Акіфом Чагатаєм Киличем та міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.

Єрмак додав, що на зустрічі також говорили про необхідність зустрічі на рівні лідерів держав - президента Володимира Зеленського, лідерів США та Туреччини Дональда Трампа і Ердогана, і російського диктатора Володимира Путіна для переходу до реальних перемовин про завершення війни.