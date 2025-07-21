Зеленський оголосив про нову зустріч у Стамбулі

Україна готується до нового обміну полоненими та переговорів з РФ у Туреччині, повідомив президент

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Третій раунд україно-російських переговорів у Туреччині відбудеться 23 липня, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Сьогодні я обговорив із [секретарем Ради нацбезпеки та оборони та керівником делегації] Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу", – розповів глава держави.

Читайте також Мирні переговори у глухому куті. Що далі

Президент пообіцяв надати більше деталей у вівторок, 22 липня.

Під час щорічної наради послів Зеленський повідомляв, що в порядку денному нових переговорів буде повернення полонених та дітей, які були викрадені Росією, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів країн.

Раніше, 18 липня, турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган під час дзвінка з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що його країна продовжить приймати переговори в Стамбулі, щойно будуть визначені сприятливі дати для сторін.