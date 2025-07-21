Зеленський оголосив про нову зустріч у Стамбулі
Третій раунд україно-російських переговорів у Туреччині відбудеться 23 липня, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Сьогодні я обговорив із [секретарем Ради нацбезпеки та оборони та керівником делегації] Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу", – розповів глава держави.
Президент пообіцяв надати більше деталей у вівторок, 22 липня.
Під час щорічної наради послів Зеленський повідомляв, що в порядку денному нових переговорів буде повернення полонених та дітей, які були викрадені Росією, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів країн.
Раніше, 18 липня, турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган під час дзвінка з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що його країна продовжить приймати переговори в Стамбулі, щойно будуть визначені сприятливі дати для сторін.
- 8 липня міністр закордонних справ Туреччини заявляв, що Путін та інші представники РФ нібито не проти третього раунду переговорів навіть на рівні лідерів.
- 11 липня президент Зеленський підтвердив, що Україна готова до переговорів на рівні лідерів у будь-якому форматі. Водночас він зазначив, що необхідно закінчити процес обмінів, про який домовились під час другої зустрічі у Стамбулі 2 червня.
- Єдиними реальними результатами двох стамбульських зустрічей стали великі обміни полоненими та тілами загиблих. Перед проведенням обміну тілами Україна стикнулась з провокаціями РФ. Згодом з'ясувалось, що Москва знову разом з полеглими захисниками передавала тіла окупантів.
- Нова зустріч у Туреччині відбудеться на тлі 50-денного ультиматуму Трампа до Росії та впровадження нової схеми з купівлею військової допомоги для України.
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