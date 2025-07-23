Укрінформ: Переговори у Стамбулі розпочнуться о 19:00 в палаці Чираган
Переговори України та Росії можуть пройти в Стамбулі о 19:00. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію від директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Реджепа Ердогана.
Зустріч делегацій запланована у палаці Чираган, де відбувалися попередні перемовини.
"Очікується, що зустріч почнеться близько сьомої години вечора (19:00) у районі Бешікташ, в палаці Чираган", – зазначено в повідомленні.
В адміністрації турецького президента допустили, що можливі зміни у програмі зустрічі.
- 8 липня міністр закордонних справ Туреччини заявляв, що Путін та інші представники РФ нібито не проти третього раунду переговорів навіть на рівні лідерів.
- 11 липня президент Зеленський підтвердив, що Україна готова до переговорів на рівні лідерів у будь-якому форматі. А 21 липня він повідомив про те, що новий раунд переговорів з РФ відбудеться 23 липня у Стамбулі.
- 22 липня президент затвердив склад делегації для перемовин з Росією. Групу з 14 осіб очолить секретар РНБО Рустем Умєров.
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