Укрінформ: Переговори у Стамбулі розпочнуться о 19:00 в палаці Чираган

Як зазначили в адміністрації Ердогана, у графіку зустрічі можливі ще зміни

Попередня зустріч у палаці Чираган (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

Переговори України та Росії можуть пройти в Стамбулі о 19:00. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію від директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Зустріч делегацій запланована у палаці Чираган, де відбувалися попередні перемовини.

"Очікується, що зустріч почнеться близько сьомої години вечора (19:00) у районі Бешікташ, в палаці Чираган", – зазначено в повідомленні.

В адміністрації турецького президента допустили, що можливі зміни у програмі зустрічі.