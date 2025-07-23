Укринформ: Переговоры в Стамбуле начнутся в 19:00 во дворце Чираган

Как отметили в администрации Эрдогана, в графике встречи возможны еще изменения

Предыдущая встреча во дворце Чираган (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

Переговоры Украины и России могут пройти в Стамбуле в 19:00. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию от директората по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Эрдогана.

Встреча делегаций запланирована во дворце Чираган, где проходили предыдущие переговоры.

"Ожидается, что встреча начнется около семи часов вечера (19:00) в районе Бешикташ, во дворце Чираган", – указано в сообщении.

В администрации турецкого президента не исключили, что возможны изменения в программе встречи.