Укринформ: Переговоры в Стамбуле начнутся в 19:00 во дворце Чираган
Переговоры Украины и России могут пройти в Стамбуле в 19:00. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию от директората по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Эрдогана.
Встреча делегаций запланирована во дворце Чираган, где проходили предыдущие переговоры.
"Ожидается, что встреча начнется около семи часов вечера (19:00) в районе Бешикташ, во дворце Чираган", – указано в сообщении.
В администрации турецкого президента не исключили, что возможны изменения в программе встречи.
- 8 июля министр иностранных дел Турции заявлял, что Путин и другие представители РФ якобы не против третьего раунда переговоров даже на уровне лидеров.
- 11 июля президент Зеленский подтвердил, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров в любом формате. А 21 июля он сообщил о том, что новый раунд переговоров с РФ состоится 23 июля в Стамбуле.
- 22 июля президент утвердил состав делегации для переговоров с Россией. Группу из 14 человек возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.
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