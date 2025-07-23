Делегация Украины на переговорах в Турции будет настаивать на прекращении огня – Зеленский

Президент рассказал о дроновой атаке РФ, в результате которой 220 000 абонентов в Сумской области остались без света

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Во время переговоров в Стамбуле украинская делегация снова будет настаивать на прекращении огня, в частности по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что 23 июля продолжаются восстановительные работы после российских ударов по Сумской области.

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Российские дроны попали в энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов более 220 000 абонентов в регионе остались без электричества.

"Это сотни тысяч украинских семей. За это утро удалось восстановить большую часть снабжения. По состоянию на сейчас уже почти полностью восстановили электричество для Сумской области", — написал президент.

Он добавил, что в течение дня докладывают министр внутренних дел Игорь Клименко и министр энергетики Светлана Гринчук по процессу восстановления. Все необходимые ресурсы обеспечены.

"Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", – подчеркнул Зеленский.

Вечером 23 июля в Стамбуле должен состояться очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавит Умеров.

Представители Украины уже встретились с турецким президентом Эрдоганом.