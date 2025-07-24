Україна та Росія домовилися в Стамбулі продовжити обміни полоненими
Під час зустрічі у середу, 23 липня, у Стамбулі Україна та Росія домовилися продовжувати обміни полоненими. Про це на брифінгу за результатами переговорів повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони, глава української делегації Рустем Умєров.
"Перш за все, наша домовленість і результат – гуманітарний трек. Це більше ніж 1200 людей. Це будуть обміни, реалізовані нашими колегами. І ми продовжимо наші подальші обміни", – сказав Умєров.
Водночас представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса уточнив, що сторони домовилися продовжити роботу на тому рівні, на якому вона йде.
"Додатково звернули увагу російської сторони на військовополонених, які перебувають в полоні вже понад три роки", – сказав він.
Член української делегації уточнив, що РФ погодилась повернути цих людей. Зокрема, мова йшла про молодь та поранених бійців.
"Окремо проговорили можливість і погодили обидві сторони проводити регулярні санітарні обміни військовополоненими", – сказав Ковбаса, уточнивши, що йдеться про поранених та хворих.
- Увечері 23 липня у Стамбулі стартував черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Українську делегацію очолив Умєров.
- Росіяни розповсюдили фейк про "таємну зустріч" Умєрова з главою російської делегації Мединським.
- Згодом українська делегація вийшла до журналістів, підтвердивши завершення зустрічі.
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