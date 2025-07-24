Україна та Росія домовилися в Стамбулі продовжити обміни полоненими

Київ та Москва домовилися продовжити роботу щодо обмінів на тому рівні, на якому вона йде

Делегація України (Фото: Facebook-акаунт Рустема Умєрова)

Під час зустрічі у середу, 23 липня, у Стамбулі Україна та Росія домовилися продовжувати обміни полоненими. Про це на брифінгу за результатами переговорів повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони, глава української делегації Рустем Умєров.

"Перш за все, наша домовленість і результат – гуманітарний трек. Це більше ніж 1200 людей. Це будуть обміни, реалізовані нашими колегами. І ми продовжимо наші подальші обміни", – сказав Умєров.

Водночас представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса уточнив, що сторони домовилися продовжити роботу на тому рівні, на якому вона йде.

"Додатково звернули увагу російської сторони на військовополонених, які перебувають в полоні вже понад три роки", – сказав він.

Член української делегації уточнив, що РФ погодилась повернути цих людей. Зокрема, мова йшла про молодь та поранених бійців.

"Окремо проговорили можливість і погодили обидві сторони проводити регулярні санітарні обміни військовополоненими", – сказав Ковбаса, уточнивши, що йдеться про поранених та хворих.

Увечері 23 липня у Стамбулі стартував черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Українську делегацію очолив Умєров.

Росіяни розповсюдили фейк про "таємну зустріч" Умєрова з главою російської делегації Мединським.

Згодом українська делегація вийшла до журналістів, підтвердивши завершення зустрічі.