Росіяни набрехали про "таємну зустріч" Умєрова з Мединським

Делегація України в Стамбулі (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Росіяни розповсюдили фейк про "таємну зустріч" глави української делегації, секретаря Ради національної безпеки й оборони Рустема Умєрова з очільником делегації Росії Володимиром Мединським в Стамбулі. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Російські пропагандистські ресурси пишуть, що Умєров та Мединський нібито зустрілися віч-на-віч.

Насправді ж зустріч відбулася в присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав як посередник.

У ЦПД наголосили, що подібні фейки – чергова спроба російської пропаганди створити ілюзію "прямих контактів" з Україною та маніпулювати міжнародною аудиторією.

Речниця секретаря РНБО Діана Давітян в коментарі українським медіа підтвердила, що була коротка підготовча зустріч за участі Умєрова, Фідана та Мединського.

"Формат, як і минулого разу", – уточнила вона.

Це не вперше, коли росіяни брешуть про прямі переговори з Україною. У червні, після другого раунду переговорів, Мединський заявляв про двосторонню зустріч з Умєровим, який тоді був міністром оборони. У ЦПД тоді заявляли, що ця інформація не відповідає дійсності.

Увечері 23 липня у Стамбулі має відбутися черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Українську делегацію очолить Умєров.

Представники України вже зустрілися з турецьким президентом Ердоганом.