Россияне наврали о "тайной встрече" Умерова с Мединским

На самом деле была короткая подготовительная встреча при посредничестве главы МИД Турции Хакана Фидана

Делегация Украины в Стамбуле (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Россияне распространили фейк о "тайной встрече" главы украинской делегации, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова с главой российской делегации Владимиром Мединским в Стамбуле. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Российские пропагандистские ресурсы пишут, что Умеров и Мединский якобы встретились тет-а-тет.

На самом деле встреча состоялась в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал как посредник.

В ЦПД отметили, что подобные фейки – очередная попытка российской пропаганды создать иллюзию "прямых контактов" с Украиной и манипулировать международной аудиторией.

Спикер секретаря СНБО Диана Давитян в комментарии украинским медиа подтвердила, что была короткая подготовительная встреча с участием Умерова, Фидана и Мединского.

"Формат, как и в прошлый раз", – уточнила она.

Это не первый раз, когда россияне врут о прямых переговорах с Украиной. В июне, после второго раунда переговоров, Мединский заявлял о двусторонней встрече с Умеровым, который тогда был министром обороны. В ЦПД тогда заявляли, что эта информация не соответствует действительности.

Вечером 23 июля в Стамбуле должен состояться очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавит Умеров.

Представители Украины уже встретились с турецким президентом Эрдоганом.