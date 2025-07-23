У Стамбулі розпочалася зустріч української та російської делегації

Наразі невідомо, як довго триватимуть переговори. За попередньою інформацією, вони розпочалися о 19:00

Перемовини в Стамбулі (Фото: aa.com.tr)

23 липня у Стамбулі в палаці Чираган стартувала зустріч української та російської делегацій. Про початок перемовин повідомила Рада національної безпеки і оборони України в коментарі українським журналістам.

Перемовини відбуваються за посередництва Туреччини. Участь у тристоронній зустрічі бере міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Під час свого виступу він зазначив, що "кінцева мета – припинення вогню, яке побудує шлях до миру".

Українську делегацію очолив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Делегацію росіян очолює помічник диктатора РФ Володимира Путіна Володимир Мединський.

Декілька годин тому повідомлялось, що до палацу спочатку приїхала група російських перемовників, за кілька хвилин прибула українська делегація. У палаці перебувають також офіційні представники від Туреччини.

Наразі невідомо, як довго триватимуть переговори. За попередньою інформацією, вони розпочалися о 19:00.

23 липня представники України вже зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. У межах візиту українська делегація також провела зустрічі зі старшим радником президента Туреччини Акіфом Чагатаєм Киличем і міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час перемовин у Стамбулі українська делегація знову наполягатиме на припиненні вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі.

ДОПОВНЕНО О 21:20. Секретар РНБО України Рустем Умєров підтвердив, що українська делегація перебуває у Стамбулі відповідно до доручення президента.

За словами Умєрова, перед початком зустрічі відбулася фінальна підготовка.

"Ми продовжуємо переговорний процес заради досягнення справедливого і сталого миру – заради повернення всіх наших людей, зокрема дітей, яких було незаконно депортовано до Росії", – повідомив Умєров.

Також він підкреслив, що Україна послідовно виступає за зустріч лідерів і готова до неї в будь-який момент. За його словами, така зустріч здатна розблокувати реальний політичний прогрес.