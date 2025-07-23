В Стамбуле началась встреча украинской и российской делегаций

На данный момент неизвестно, как долго будут продолжаться переговоры. По предварительной информации, они начались в 19:00

Переговоры в Стамбуле (Фото: aa.com.tr)

23 июля в Стамбуле, в дворце Чираган, началась встреча украинской и российской делегаций. О начале переговоров сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины в комментарии украинским журналистам.

Переговоры проходят при посредничестве Турции. В трехсторонней встрече участвует министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Во время своего выступления он отметил, что "конечная цель – прекращение огня, которое проложит путь к миру".

Несколько часов назад было сообщено, что в резиденцию сначала прибыла группа российских переговорщиков, а через несколько минут прибыла украинская делегация. В резиденции также находятся официальные представители от Турции.

На данный момент неизвестно, как долго будут продолжаться переговоры. По предварительным данным, они начались в 19:00.

23 июля представители Украины уже встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках визита украинская делегация также провела встречи со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаяем Кылычем и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация вновь будет настаивать на прекращении огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

ДОПОЛНЕНО В 21:20. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров подтвердил, что украинская делегация находится в Стамбуле в соответствии с поручением президента.

По словам Умерова, перед началом встречи прошла финальная подготовка.

"Мы продолжаем переговорный процесс ради достижения справедливого и устойчивого мира – ради возвращения всех наших людей, в том числе детей, которые были незаконно депортированы в Россию", – сообщил Умеров.

Также он подчеркнул, что Украина последовательно выступает за встречу лидеров и готова к ней в любой момент. По его словам, подобная встреча способна разблокировать реальный политический прогресс.