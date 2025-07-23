В Стамбуле началась встреча украинской и российской делегаций

В Стамбуле началась встреча украинской и российской делегацийдополнено
23 июля в Стамбуле, в дворце Чираган, началась встреча украинской и российской делегаций. О начале переговоров сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины в комментарии украинским журналистам.
Переговоры проходят при посредничестве Турции. В трехсторонней встрече участвует министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Во время своего выступления он отметил, что "конечная цель – прекращение огня, которое проложит путь к миру".
Несколько часов назад было сообщено, что в резиденцию сначала прибыла группа российских переговорщиков, а через несколько минут прибыла украинская делегация. В резиденции также находятся официальные представители от Турции.
На данный момент неизвестно, как долго будут продолжаться переговоры. По предварительным данным, они начались в 19:00.
23 июля представители Украины уже встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках визита украинская делегация также провела встречи со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаяем Кылычем и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация вновь будет настаивать на прекращении огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.
ДОПОЛНЕНО В 21:20. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров подтвердил, что украинская делегация находится в Стамбуле в соответствии с поручением президента.
По словам Умерова, перед началом встречи прошла финальная подготовка.
"Мы продолжаем переговорный процесс ради достижения справедливого и устойчивого мира – ради возвращения всех наших людей, в том числе детей, которые были незаконно депортированы в Россию", – сообщил Умеров.
Также он подчеркнул, что Украина последовательно выступает за встречу лидеров и готова к ней в любой момент. По его словам, подобная встреча способна разблокировать реальный политический прогресс.
- 8 июля министр иностранных дел Турции заявил, что Путин и другие представители РФ якобы не против третьего раунда переговоров, даже на уровне лидеров.
- 11 июля президент Зеленский подтвердил, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров в любом формате. А 21 июля он сообщил о том, что новый раунд переговоров с РФ состоится 23 июля в Стамбуле.
- 22 июля президент утвердил состав делегации для переговоров с Россией. Ее возглавляет Рустем Умеров.
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