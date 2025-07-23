Украинская и российская делегации прибыли в дворец Чираган в Стамбуле для переговоров

Переговоры Украины и России в Стамбуле начнутся в 19:00

Дворец Чираган в Стамбуле (Фото: wikipedia.org)

Украинская и российская делегации прибыли в дворец Чираган в Стамбуле для проведения переговоров. Об этом сообщает Укринформ.

Сообщается, что сначала прибыла группа российских переговорщиков, а через несколько минут прибыла украинская делегация. В дворце также находятся официальные представители Турции.

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На данный момент неизвестно, как долго будут длиться переговоры. По предварительной информации, они начнутся в 19:00.

23 июля представители Украины уже встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках визита украинская делегация также провела встречи с старшим советником президента Турции Акифом Чагатаяем Кылыч и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Президент Володимир Зеленський сообщил, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация вновь будет настаивать на прекращении огня, в том числе по гражданской инфраструктуре.