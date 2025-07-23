Украинская и российская делегации прибыли в дворец Чираган в Стамбуле для переговоров
Украинская и российская делегации прибыли в дворец Чираган в Стамбуле для проведения переговоров. Об этом сообщает Укринформ.
Сообщается, что сначала прибыла группа российских переговорщиков, а через несколько минут прибыла украинская делегация. В дворце также находятся официальные представители Турции.
На данный момент неизвестно, как долго будут длиться переговоры. По предварительной информации, они начнутся в 19:00.
23 июля представители Украины уже встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В рамках визита украинская делегация также провела встречи с старшим советником президента Турции Акифом Чагатаяем Кылыч и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
Президент Володимир Зеленський сообщил, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация вновь будет настаивать на прекращении огня, в том числе по гражданской инфраструктуре.
- 8 июля министр иностранных дел Турции заявил, что Путин и другие представители РФ якобы не против третьего раунда переговоров, даже на уровне лидеров.
- 11 июля президент Зеленский подтвердил, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров в любом формате. А 21 июля он сообщил о том, что новый раунд переговоров с РФ состоится 23 июля в Стамбуле.
- 22 июля президент утвердил состав делегации для переговоров с Россией.
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