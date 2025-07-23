Українська й російська делегації прибули до палацу Чираган у Стамбулі для переговорів
Українська й російська делегації прибули в палац Чираган у Стамбулі для проведення перемовин. Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що спочатку приїхала група російських перемовників, за кілька хвилин прибула українська делегація. У палаці перебувають також офіційні представники від Туреччини.
Наразі невідомо, як довго триватимуть переговори. За попередньою інформацією, вони розпочнуться о 19:00.
23 липня представники України вже зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. У межах візиту українська делегація також провела зустрічі зі старшим радником президента Туреччини Акіфом Чагатаєм Киличем і міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час перемовин у Стамбулі українська делегація знову наполягатиме на припиненні вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі.
- 8 липня міністр закордонних справ Туреччини заявляв, що Путін та інші представники РФ нібито не проти третього раунду переговорів навіть на рівні лідерів.
- 11 липня президент Зеленський підтвердив, що Україна готова до переговорів на рівні лідерів у будь-якому форматі. А 21 липня він повідомив про те, що новий раунд переговорів із РФ відбудеться 23 липня у Стамбулі.
- 22 липня президент затвердив склад делегації для перемовин з Росією.
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