Українська й російська делегації прибули до палацу Чираган у Стамбулі для переговорів

Переговори України та Росії в Стамбулі стартують о 19:00

Палац Чираган у Стамбулі (Фото: wikipedia.org)

Українська й російська делегації прибули в палац Чираган у Стамбулі для проведення перемовин. Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що спочатку приїхала група російських перемовників, за кілька хвилин прибула українська делегація. У палаці перебувають також офіційні представники від Туреччини.

Читайте також Переговорний процес зайшов у глухий кут. Що далі

Наразі невідомо, як довго триватимуть переговори. За попередньою інформацією, вони розпочнуться о 19:00.

23 липня представники України вже зустрілися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. У межах візиту українська делегація також провела зустрічі зі старшим радником президента Туреччини Акіфом Чагатаєм Киличем і міністром закордонних справ Хаканом Фіданом.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час перемовин у Стамбулі українська делегація знову наполягатиме на припиненні вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі.