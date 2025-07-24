Украина и Россия договорились в Стамбуле продолжить обмены пленными

Киев и Москва договорились продолжить работу по обменам на том уровне, на котором она идет

Делегация Украины (Фото: Facebook-аккаунт Рустема Умерова)

Во время встречи в среду, 23 июля, в Стамбуле Украина и Россия договорились продолжать обмены пленными. Об этом на брифинг по результатам переговоров сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны, глава украинской делегации Рустем Умеров.

"Прежде всего, наша договоренность и результат – гуманитарный трек. Это более чем 1200 человек. Это будут обмены, реализованные нашими коллегами. И мы продолжим наши дальнейшие обмены", — сказал Умеров.

В то же время представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса уточнил, что стороны договорились продолжить работу на том уровне, на котором она идет.

"Дополнительно обратили внимание российской стороны на военнопленных, которые находятся в плену уже более трех лет", — сказал он.

Член украинской делегации уточнил, что РФ согласилась вернуть этих людей. В частности, речь шла о молодежи и раненых бойцах.

"Отдельно проговорили возможность и согласовали обе стороны проводить регулярные санитарные обмены военнопленными", — сказал Ковбаса, уточнив, что речь идет о раненых и больных.

Вечером 23 июля в Стамбуле стартовал очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавил Умеров.

Россияне распространили фейк о "тайной встрече" Умерова с главой российской делегации Мединским.

Впоследствии украинская делегация вышла к журналистам, подтвердив завершение встречи.