Трамп вважає, що зустріч Зеленського з Путіним буде
Президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч його українського колеги Володимира Зеленського з диктатором РФ Володимиром Путіним відбудеться. Про це керівник Штатів розповів під час спілкування з журналістами, яке транслював телеканал Sky News.
Журналіст запитав Трампа, що треба зробити, аби "змусити Зеленського і Путіна сісти [за стіл переговорів] разом, можливо, з вами".
"Це станеться, але це мало статися ще три місяці тому", – відповів президент США.
Політик не навів інших подробиць.
Під час цього ж спілкування з медіа Трамп не виключив, що вторинні санкції щодо Росії можуть бути запроваджені до закінчення його 50-денного ультиматуму.
23 липня відбувся третій раунд україно-російських переговорів у Стамбулі, під час якого Київ запропонував Москві до кінця серпня провести зустріч лідерів за участі Зеленського та Путіна, а також керівників Туреччини й Штатів.
24 липня Зеленський заявив, що Росія почала говорити з Україною про зустріч диктатора РФ із ним – і це вже рух у напрямку до якогось формату зустрічі.
- 25 липня президент Туреччини Ердоган анонсував, що проведе розмови з американським колегою та російським диктатором стосовно можливої зустрічі у Стамбулі.
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