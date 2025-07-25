Трамп вважає, що зустріч Зеленського з Путіним буде

Президент США заявив, що переговори керівника України з російським диктатором мали відбутися ще три місяці тому

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч його українського колеги Володимира Зеленського з диктатором РФ Володимиром Путіним відбудеться. Про це керівник Штатів розповів під час спілкування з журналістами, яке транслював телеканал Sky News.

Журналіст запитав Трампа, що треба зробити, аби "змусити Зеленського і Путіна сісти [за стіл переговорів] разом, можливо, з вами".

Читайте також Десять принципів переговорів із Москвою: досвід українського дипломата

"Це станеться, але це мало статися ще три місяці тому", – відповів президент США.

Політик не навів інших подробиць.

Під час цього ж спілкування з медіа Трамп не виключив, що вторинні санкції щодо Росії можуть бути запроваджені до закінчення його 50-денного ультиматуму.