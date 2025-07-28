Германия передала Украине Patriot вне схемы Трампа

Германия уже поставила ВСУ три системы Patriot и рассматривает поставку еще двух

Система ПВО Patriot (Фото: nato.int)

Германия пока не передала Украине системы противовоздушной обороны Patriot в рамках новой инициативы президента США Дональд Трамп, когда за американское оружие для Вооруженных Сил Украины платит Европа. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на Министерство обороны Германии.

"Германия уже поставила Украине три системы противовоздушной обороны Patriot в прошлом. Кроме того, правительство Германии заявило о своей готовности внести финансовый вклад в две системы противовоздушной обороны Patriot. Происхождение этих систем и дальнейшие детали поставки являются предметом нынешних консультаций", – отметили в ведомстве.

25 июля The Telegraph сообщил, что в июле Украина могла получить одну систему Patriot от Германии. По информации британских медиа, вместе с системой ПВО были поставлены также дополнительные ракеты-перехватчики в рамках соглашения с Германией.