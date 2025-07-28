Германия передала Украине Patriot вне схемы Трампа
Германия пока не передала Украине системы противовоздушной обороны Patriot в рамках новой инициативы президента США Дональд Трамп, когда за американское оружие для Вооруженных Сил Украины платит Европа. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на Министерство обороны Германии.
"Германия уже поставила Украине три системы противовоздушной обороны Patriot в прошлом. Кроме того, правительство Германии заявило о своей готовности внести финансовый вклад в две системы противовоздушной обороны Patriot. Происхождение этих систем и дальнейшие детали поставки являются предметом нынешних консультаций", – отметили в ведомстве.
25 июля The Telegraph сообщил, что в июле Украина могла получить одну систему Patriot от Германии. По информации британских медиа, вместе с системой ПВО были поставлены также дополнительные ракеты-перехватчики в рамках соглашения с Германией.
- 18 июля в пресс-службе НАТО LIGA.net рассказали, кто согласился купить оружие для Украины по новой схеме президента США Трампа.
- 23 июля Spiegel сообщал, что Украина не получит объявленные Трампом Patriot до весны 2026 года.
- 24 июля президент напомнил, что Украине нужно 10 систем Patriot. Официально подтверждено три: две – из Германии и одна – из Норвегии.
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