Зеленский: Украине нужно 10 систем Patriot, официально подтверждено три

Германия и Норвегия подтвердили готовность передать Украине в общей сложности три системы Patriot

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Украине нужно 10 систем Patriot, но пока официально подтверждена поставка только трех. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 24 июля.

"Мы сейчас с партнерами работаем над тем, чтобы обеспечить эти 10. С вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть", – сказал он.

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По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп готов продавать Украине системы Patriot. Поэтому сейчас стоит задача найти деньги на все 10 систем. Также, как отметил президент, Украина хотела бы иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами.

Также продолжается "борьба" относительно лицензии на производство. По словам Зеленского, в Германии появляется площадка для этого.

Сейчас Киев получил официальное подтверждение по трем системам Patriot: по двум от Германии и от Норвегии насчет одной. Сейчас продолжается работа с нидерландскими партнерами.