Зеленський: Україні потрібно 10 систем Patriot, офіційно підтверджено три

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Україні потрібно 10 систем Patriot, але наразі офіційно підтверджене постачання лише трьох. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 24 липня.

"Ми зараз із партнерами працюємо над тим, щоб забезпечити ці 10. З питанням ракет працюємо, ракети у нас є", – сказав він.

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За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп готовий продавати Україні системи Patriot. Тому зараз стоїть завдання знайти гроші на всі 10 систем. Також, як зазначив президент, Україна хотіла б мати до кожної системи одразу пакет із ракетами.

Також триває "боротьба" щодо ліцензії на виробництво. За словами Зеленського, у Німеччині з'являється майданчик для цього.

Наразі Київ отримав офіційне підтвердження щодо трьох систем Patriot: щодо двох від Німеччини та від Норвегії щодо одної. Наразі триває робота з нідерландськими партнерами.