Зеленський: Україні потрібно 10 систем Patriot, офіційно підтверджено три
Україні потрібно 10 систем Patriot, але наразі офіційно підтверджене постачання лише трьох. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 24 липня.
"Ми зараз із партнерами працюємо над тим, щоб забезпечити ці 10. З питанням ракет працюємо, ракети у нас є", – сказав він.
За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп готовий продавати Україні системи Patriot. Тому зараз стоїть завдання знайти гроші на всі 10 систем. Також, як зазначив президент, Україна хотіла б мати до кожної системи одразу пакет із ракетами.
Також триває "боротьба" щодо ліцензії на виробництво. За словами Зеленського, у Німеччині з'являється майданчик для цього.
Наразі Київ отримав офіційне підтвердження щодо трьох систем Patriot: щодо двох від Німеччини та від Норвегії щодо одної. Наразі триває робота з нідерландськими партнерами.
- 16 липня в ГУР повідомили, що для України реально отримати 17 пускових установок до Patriot за новою угодою Трампа.
- 21 липня голова Міноборони Німеччини повідомив, що країна надасть Україні п'ять систем Patriot та профінансує далекобійні дрони.
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