Пісторіус: Німеччина надасть Україні п'ять систем Patriot та профінансує далекобійні дрони

Пісторіус наголосив, що партнери координуватимуть свої дії протягом наступних кількох днів для передання Patriot

ЗРК Patriot (Фото: EPA)

Німеччина надасть Україні п'ять систем Patriot та профінансує виробництво далекобійних дронів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання у форматі "Рамштайн", передає Укрінформ.

"Я домовився з (міністром оборони США. – Ред.) Пітом Гегсетом під час поїздки до Вашингтона минулого тижня, що Німеччина зробить свій внесок у якомога швидше надання п'яти вкрай необхідних систем Patriot", – сказав Пісторіус.

Міністр додав, що партнери координуватимуть свої дії протягом наступних кількох днів для організації цього процесу.

Пісторіус наголосив, що Німеччина також має намір підтримувати Збройні Сили України в їхніх наступальних зусиллях, спрямованих на послаблення можливостей Росії у повітрі.

"Саме тому ми фінансуємо комплексні закупівлі далекобійних безпілотників українського виробництва. Ці системи вже доводять свою цінність на полі бою. Вони знищують російські літаки, дрони та ракети на землі задовго до того, як вони зможуть становити загрозу Україні, її містам чи інфраструктурі", – наголосив міністр.