Україна не програє у війні, адже Мерц допоміг змінити думку Трампа – Вадефуль
Україна не програє війну завдяки підтримці Європи та Сполучених Штатів, а вирішальна роль у зміні думки американського президента Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна належить німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу. Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв'ю BILD.
У відповідь на питання журналіста, чи програє Україна, дипломат відповів негативно.
"Ні. Уся Європа підтримує Україну, і Сполучені Штати Америки також готові надати підтримку. Це значною мірою завдяки ініціативі канцлера Німеччини", – сказав він.
Вадефуль зауважив, що глава німецького уряду відіграв важливу роль у зміні позиції Трампа щодо Путіна.
"Мерц відіграв у цьому важливу роль, оскільки він з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні. Він висловив це, коли був в Овальному кабінеті. І він висловив це під час особистих обговорень на саміті "Великої сімки", – розповів Вадефуль.
За словами міністра, канцлер зателефонував Трампу і сказав, що США "потрібні зараз".
"Ми можемо бути раді, що канцлер налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що німецький голос знову чути у Вашингтоні", – додав дипломат.
- 16 липня The Wall Street Journal повідомило, що Трамп здивував Мерца телефонним дзвінком, у якому поскаржився на диктатора Путіна. Також Трамп сам запропонував продати Німеччині п'ять систем Patriot замість двох.
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