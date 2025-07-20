Україна не програє у війні, адже Мерц допоміг змінити думку Трампа – Вадефуль

Німецький дипломат заявив, що канцлер Німеччини відіграв важливу роль у формуванні нового підходу США до України

Йоганн Вадефуль (Фото: Instagram дипломата)

Україна не програє війну завдяки підтримці Європи та Сполучених Штатів, а вирішальна роль у зміні думки американського президента Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна належить німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу. Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв'ю BILD.

У відповідь на питання журналіста, чи програє Україна, дипломат відповів негативно.

"Ні. Уся Європа підтримує Україну, і Сполучені Штати Америки також готові надати підтримку. Це значною мірою завдяки ініціативі канцлера Німеччини", – сказав він.

Вадефуль зауважив, що глава німецького уряду відіграв важливу роль у зміні позиції Трампа щодо Путіна.

"Мерц відіграв у цьому важливу роль, оскільки він з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні. Він висловив це, коли був в Овальному кабінеті. І він висловив це під час особистих обговорень на саміті "Великої сімки", – розповів Вадефуль.

За словами міністра, канцлер зателефонував Трампу і сказав, що США "потрібні зараз".

"Ми можемо бути раді, що канцлер налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що німецький голос знову чути у Вашингтоні", – додав дипломат.