Украина не проиграет войну, потому что Мерц помог изменить мнение Трампа – Вадефуль

Немецкий дипломат заявил, что канцлер Германии сыграл важную роль в формировании нового подхода США к Украине

Йоханн Вадефуль (Фото: Instagram дипломата)

Украина не проиграет войну благодаря поддержке Европы и Соединенных Штатов, а решающая роль в изменении мнения американского президента Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина принадлежит немецкому канцлеру Фридриху Мерцу. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью BILD.

В ответ на вопрос журналиста о том, проиграет ли Украина, дипломат ответил отрицательно.

"Нет. Вся Европа поддерживает Украину, и Соединенные Штаты Америки также готовы оказать поддержку. Это во многом благодаря инициативе канцлера Германии", – сказал он.

Вадефуль отметил, что глава немецкого правительства сыграл важную роль в изменении позиции Трампа в отношении Путина.

"Мерц сыграл в этом важную роль, поскольку он с самого начала ясно заявил о своей приверженности Украине. Он выразил это, когда был в Овальном кабинете. И он выразил это во время личных обсуждений на саммите "Большой семерки", – рассказал Вадефуль.

По словам министра, канцлер позвонил Трампу и сказал, что США "нужны прямо сейчас".

"Мы можем радоваться тому, что канцлер установил такие хорошие отношения с президентом США и что немецкий голос снова слышен в Вашингтоне", – добавил дипломат.