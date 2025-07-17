Україна отримає далекобійну зброю у найближчі тижні і місяці – Мерц

Фрідріх Мерц (Фото: JAIMI JOY / EPA)

У найближчі тижні та місяці Україна отримає далекобійну зброю, зокрема завдяки кооперації з Німеччиною, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Про це він розповів під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні, яку транслював телеканал Sky News.

"Ми дуже детально обговорили військову підтримку України, звичайно, не тільки протиповітряну оборону, а й можливості для України використовувати системи глибокого удару для кращого захисту", – розповів Мерц.

За його словами, Україна "дуже скоро" отримає додаткове далекобійне озброєння, зокрема завдяки промисловому співробітництву з Німеччиною.

Канцлер відмовився озвучити деталі, але зазначив, що впродовж наступних тижнів і місяців Україна "матиме набагато кращу позицію" й отримає це озброєння.

Водночас політик не відповів стосовно передання далекобійних ракет Taurus Україні.