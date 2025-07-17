Україна отримає далекобійну зброю у найближчі тижні і місяці – Мерц
У найближчі тижні та місяці Україна отримає далекобійну зброю, зокрема завдяки кооперації з Німеччиною, заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Про це він розповів під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні, яку транслював телеканал Sky News.
"Ми дуже детально обговорили військову підтримку України, звичайно, не тільки протиповітряну оборону, а й можливості для України використовувати системи глибокого удару для кращого захисту", – розповів Мерц.
За його словами, Україна "дуже скоро" отримає додаткове далекобійне озброєння, зокрема завдяки промисловому співробітництву з Німеччиною.
Канцлер відмовився озвучити деталі, але зазначив, що впродовж наступних тижнів і місяців Україна "матиме набагато кращу позицію" й отримає це озброєння.
Водночас політик не відповів стосовно передання далекобійних ракет Taurus Україні.
- На початку липня у статті для LIGA.net аналітик Бадрак і перший віцепрезидент НАН Горбулін повідомили, що крім українських далекобійних ракет-дронів та безпілотників Німеччина профінансує розробку і серійне виробництво крилатих ракет дальністю до 2500 кілометрів.
- 15 липня глава німецького Міноборони повідомив, що ФРН і Штати ухвалять рішення про відправлення двох систем Patriot до України впродовж декількох днів або тижнів. До кожної системи входять шість пускових установок, а також радари й системи управління.
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