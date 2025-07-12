Німеччина профінансує далекобійні системи для України – перші постачання будуть у липні
Крістіан Фройдінг (Фото: Bundeswehr)

Німеччина профінансує закупівлю ракет великої дальності для України. Перші постачання будуть до кінця липня 2025 року, сказав на каналі ZDF генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Ситуаційний центр з питань України при Федеральному міністерстві оборони Німеччини.

За його словами, ситуація в Україні зараз "безумовно напружена у воєнному плані".

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"Нам потрібні системи озброєння, здатні проникати вглиб російської території та атакувати склади, командні пункти, аеродроми та літаки. Німеччина готова надати такі системи", – сказав він.

За словами генерала, перші системи далекобійного озброєння планується поставити вже наприкінці липня – це угода між Міноборони та українською промисловістю, яку Німеччина ініціювала та профінансувала наприкінці травня.

Йдеться про "тризначні цифри", зазначив Фройдінг. За його словами, ці поставки значно посилять українську протиповітряну оборону та можливості країни у найближчі тижні та місяці.

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