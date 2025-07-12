Комітет Сенату схвалив безпекову допомогу Україні на $500 млн

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Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив допомогу Україні у сфері безпеки у розмірі $500 млн як частину проєкту Закону про національне забезпечення оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік. Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт NDAA був ухвалений комітетом Сенату з питань збройних сил 9 липня 2025 року 26 голосами "за" та 1 "проти". Він передбачає загальне фінансування національної оборони США у розмірі $ 925 млрд.

Документ містить положення про продовження ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки до 2028 року, збільшуючи фінансування з $300 млн у 2025 році до $500 млн у 2026-му.

Ініціатива спрямована на зміцнення обороноздатності України в боротьбі з російською агресією.

Проєкт закону пройде законодавчий процес у найближчі місяці.

Законопроєкт стосується різних глобальних викликів безпеці, включно з загрозами з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї.

У ньому наголошується на необхідності технологічного прогресу в таких галузях, як штучний інтелект, безпілотні технології та гіперзвукова зброя, для підтримки військової переваги США.

Закон про національне забезпечення оборони – це щорічний законопроєкт, який уповноважує рівні фінансування та надає повноваження збройним силам США.