Комитет Сената одобрил выделение Украине помощи в сфере безопасности на $500 млн

По сравнению с текущим годом сумма увеличилась на $200 млн

Иллюстративное фото: ОП

Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере $500 млн в рамках проекта Закона о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект NDAA был принят комитетом Сената по вооруженным силам 9 июля 2025 года 26 голосами "за" и 1 "против". Он предусматривает общее финансирование национальной обороны США в размере $925 млрд.

В документе содержатся положения о продлении инициативы помощи Украине в сфере безопасности до 2028 года, с увеличением финансирования с $300 млн в 2025 году до $500 млн в 2026 году.

Инициатива направлена на укрепление обороноспособности Украины в борьбе с российской агрессией.

Законопроект пройдет процедуру законодательного рассмотрения в ближайшие месяцы.

Законопроект касается различных глобальных угроз безопасности, включая угрозы со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

В нем подчеркивается необходимость технологического прогресса в таких областях, как искусственный интеллект, беспилотные технологии и гиперзвуковое оружие, для поддержания военного превосходства США.

Закон о национальной обороне — это ежегодный законопроект, который устанавливает уровни финансирования и наделяет полномочиями вооруженные силы США.