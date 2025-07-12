Комитет Сената одобрил выделение Украине помощи в сфере безопасности на $500 млн
Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил выделение Украине помощи в сфере безопасности в размере $500 млн в рамках проекта Закона о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год. Об этом сообщает Reuters.
Законопроект NDAA был принят комитетом Сената по вооруженным силам 9 июля 2025 года 26 голосами "за" и 1 "против". Он предусматривает общее финансирование национальной обороны США в размере $925 млрд.
В документе содержатся положения о продлении инициативы помощи Украине в сфере безопасности до 2028 года, с увеличением финансирования с $300 млн в 2025 году до $500 млн в 2026 году.
Инициатива направлена на укрепление обороноспособности Украины в борьбе с российской агрессией.
Законопроект пройдет процедуру законодательного рассмотрения в ближайшие месяцы.
Законопроект касается различных глобальных угроз безопасности, включая угрозы со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.
В нем подчеркивается необходимость технологического прогресса в таких областях, как искусственный интеллект, беспилотные технологии и гиперзвуковое оружие, для поддержания военного превосходства США.
Закон о национальной обороне — это ежегодный законопроект, который устанавливает уровни финансирования и наделяет полномочиями вооруженные силы США.
- В прошлом году Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 год без пункта о ленд-лизе для Украины.
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