Посол Маркарова: В США не поддержали ленд-лиз для Украины на 2025 год

В законопроекте о нацобороне на 2025 год отсутствует пункт о ленд-лизе

Оксана Маркарова (Фото: facebook.com/oksana.markarova)

Палата представителей США не поддержала продление ленд-лиза для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

По ее словам, Палата представителей приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA). В 2024 году законопроект содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.

Маркарова отметила, что посольство Украины в США "активно адвокатировало его", однако в документе на 2025 год положение не было включено.

"Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act", – отметила Маркарова.

Также, по ее словам, финансирование на нужды "Ukraine Security Assistance Initiative" (USAI) на 2025 год финансовый год было предусмотрено в прошлогоднем NDAA в размере $300 млн.