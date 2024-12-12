Посол Маркарова: В США не поддержали ленд-лиз для Украины на 2025 год
Палата представителей США не поддержала продление ленд-лиза для Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
По ее словам, Палата представителей приняла закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA). В 2024 году законопроект содержал положения о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине.
Маркарова отметила, что посольство Украины в США "активно адвокатировало его", однако в документе на 2025 год положение не было включено.
"Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act", – отметила Маркарова.
Также, по ее словам, финансирование на нужды "Ukraine Security Assistance Initiative" (USAI) на 2025 год финансовый год было предусмотрено в прошлогоднем NDAA в размере $300 млн.
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