У США схвалили оборонний бюджет на 2025 рік без лендлізу для України – посол

У законопроєкті про нацоборону на 2025 рік відсутній пункт про ленд-ліз

Оксана Маркарова (Фото: facebook.com/oksana.markarova)

Палата представників США прийняла оборонний бюджет на 2025 рік, але в ньому немає пункту про ленд-ліз для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, Палата представників ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA). У 2024 році законопроєкт містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.

Маркарова зазначила, що посольство України в США "активно адвокатувало його", однак у документі на 2025 рік положення не було включене.

"Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті "Stand with Ukraine Act", – зазначила Маркарова.

Також, за її словами, фінансування на потреби "Ukraine Security Assistance Initiative" (USAI) на 2025 фінансовий рік було передбачено в минулорічному NDAA розміром $300 млн.