У США схвалили оборонний бюджет на 2025 рік без лендлізу для України – посол
Палата представників США прийняла оборонний бюджет на 2025 рік, але в ньому немає пункту про ленд-ліз для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.
За її словами, Палата представників ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA). У 2024 році законопроєкт містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.
Маркарова зазначила, що посольство України в США "активно адвокатувало його", однак у документі на 2025 рік положення не було включене.
"Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті "Stand with Ukraine Act", – зазначила Маркарова.
Також, за її словами, фінансування на потреби "Ukraine Security Assistance Initiative" (USAI) на 2025 фінансовий рік було передбачено в минулорічному NDAA розміром $300 млн.
- 8 грудня Трамп припустив, що Україна може не отримати стільки ж допомоги від США після його інавгурації.
- 10 грудня повідомлялося, що США виділили Україні $20 млрд кредиту, який погасять коштом заморожених активів РФ.
- 11 грудня Держдеп США схвалив контракт з обслуговування F-16 для України на $266 млн.
- Того ж дня Канада затвердила допомогу Україні майже на $600 млн.