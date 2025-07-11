Трамп анонсував важливу заяву щодо Росії та сказав, що НАТО оплатить допомогу Києву
Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав із НАТО угоду про постачання американської зброї в Україну через альянс. Про це він заявив у телефонному інтерв'ю телеканалу NBC 10 липня.
За словами Трампа, НАТО сплатить "на 100%" вартість наданого озброєння. Ця угода була досягнута на саміті НАТО минулого місяця.
"Ми постачаємо зброю НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на всі сто відсотків. Ми відправлятимемо НАТО комплекси Patriot, а НАТО їх розподілятиме", – сказав він.
Також Трамп анонсував, що в понеділок зробить "важливу заяву" щодо Росії, але не став вдаватися до подробиць.
"Я розчарований у Росії, але подивимося, що відбудеться в найближчі пару тижнів. У понеділок буде зроблена важлива заява щодо Росії", – сказав він.
Увечері 10 липня генсек НАТО Марк Рютте поспілкувався з Трампом та повідомив, що почав тісно працювати з членами Альянсу над наданням Україні необхідної допомоги.
- Зеленський заявив, що Україна планує купити зброю у союзників, зокрема системи Patriot. Їх можуть профінансувати Німеччина, Норвегія та низка інших країн.
- Держсекретар США Рубіо повідомляв, що США планують переконати союзників щодо НАТО передати Україні системи Patriot. Системи мають деякі країни, але вони не хочуть їх передавати.
- За інформацією Reuters, Трамп вперше може використовувати повноваження президента для надання військової допомоги Україні на суму близько $300 млн. Серед іншого може йтися про ракети для Patriot.