Reuters: Трамп вперше може використати повноваження президента для військової допомоги Україні
Президент США Дональд Трамп вперше з моменту обрання у 2025 році може надіслати зброю до Києва в межах президентських повноважень. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників, знайомих з рішенням.
За словами співрозмовників, команда Трампа визначить озброєння з американських запасів, яке буде відправлено до України у межах президентського дозволу на скорочення чисельності військ. Один з обізнаних людей повідомив, що вартість пакету озброєнь може становити близько $300 млн.
Серед іншого, можуть бути поставлені оборонні ракети для Patriot і наступальні ракети середньої дальності. Проте остаточного рішення ще немає.
До цього часу адміністрація Трампа відправляла озброєння в Україну в межах схвалених пакетів допомоги попереднім президентом США Джо Байденом.
Пентагон і Білий дім поки що не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію.
- 8 липня, після тимчасового призупинення допомоги, Пентагон оголосив, що США відправлять Україні додаткову зброю у межах військової допомоги, що згодом підтвердив і Трамп.
- 10 липня президент Зеленський заявив, що Україна та США працюють над тим, щоб зброя надходила вчасно. Він також повідомив, що Київ має намір купити озброєння у союзників, зокрема системи Patriot – за них готові сплатити дві країни.
- Associated Press повідомило, що в Україну вже їде озброєння за вказівкою Трампа – високоточні ракети GMLRS та 155-мм снаряди. Але невідомо, коли саме почалися перевезення зброї.