Reuters: Трамп вперше може використати повноваження президента для військової допомоги Україні

Вартість пакету озброєнь, наповнення якого ще не погоджено, може становити близько $300 млн

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп вперше з моменту обрання у 2025 році може надіслати зброю до Києва в межах президентських повноважень. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників, знайомих з рішенням.

За словами співрозмовників, команда Трампа визначить озброєння з американських запасів, яке буде відправлено до України у межах президентського дозволу на скорочення чисельності військ. Один з обізнаних людей повідомив, що вартість пакету озброєнь може становити близько $300 млн.

Серед іншого, можуть бути поставлені оборонні ракети для Patriot і наступальні ракети середньої дальності. Проте остаточного рішення ще немає.

До цього часу адміністрація Трампа відправляла озброєння в Україну в межах схвалених пакетів допомоги попереднім президентом США Джо Байденом.

Пентагон і Білий дім поки що не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію.