Україна і США працюють, щоб зброя надходила вчасно – Зеленський
Після відновлення постачань військової допомоги Україна і Сполучені Штати працюють над тим, щоб американська підтримка надходила вчасно. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після Конференції з відновлення України у Римі.
"Важливо, що у нас після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги", – заявив глава держави.
За словами Зеленського, тепер команди обох країн працюють над тим, щоб "в Україну все надходило вчасно".
Стосовно того, в якому стані зараз військова допомога від Штатів, Зеленський заявив: "Конкретно відбувається таке: є у нас дати і є розуміння, що [яке озброєння] в конкретні ці дати зайде в Україну".
- 8 липня, після тимчасового призупинення допомоги, Пентагон оголосив, що Штатти відправлять Україні додаткове озброєння в рамках військової допомоги, що згодом підтвердив і Трамп.
- 9 липня президент США заявив, що не з'ясовував, хто саме ухвалив рішення про призупинення постачання зброї Україні.