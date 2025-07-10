Україна і США працюють, щоб зброя надходила вчасно – Зеленський

Керівник України повідомив про прогрес у допомозі після розмов з Трампом

Володимир Зеленський (Фото: ANGELO CARCONI / EPA)

Після відновлення постачань військової допомоги Україна і Сполучені Штати працюють над тим, щоб американська підтримка надходила вчасно. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після Конференції з відновлення України у Римі.

"Важливо, що у нас після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги", – заявив глава держави.

За словами Зеленського, тепер команди обох країн працюють над тим, щоб "в Україну все надходило вчасно".

Стосовно того, в якому стані зараз військова допомога від Штатів, Зеленський заявив: "Конкретно відбувається таке: є у нас дати і є розуміння, що [яке озброєння] в конкретні ці дати зайде в Україну".