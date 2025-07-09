Трамп заявив, що не знає, хто віддав наказ про зупинення постачання Україні

Трамп зазначив, що не заглиблювався у те, хто зупинив постачання боєприпасів Україні

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не з'ясовував, хто саме ухвалив рішення про зупинення постачання боєприпасів Україні. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

"Я не думав про це, тому що ми зараз дивимося на Україну і боєприпаси, але я не заглиблювався в це", – сказав Трамп.

На уточнення, чи означає це, що таке важливе рішення могло бути ухвалене без відома президента, Трамп відповів, що знав би, якби його ухвалили.

"Я буду першим, хто дізнається. Насправді, швидше за все, я віддав би наказ, але я ще цього не зробив", – заявив Трамп.