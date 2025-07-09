Трамп заявив, що не знає, хто віддав наказ про зупинення постачання Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що не з'ясовував, хто саме ухвалив рішення про зупинення постачання боєприпасів Україні. Про це він сказав під час спілкування з журналістами.
"Я не думав про це, тому що ми зараз дивимося на Україну і боєприпаси, але я не заглиблювався в це", – сказав Трамп.
На уточнення, чи означає це, що таке важливе рішення могло бути ухвалене без відома президента, Трамп відповів, що знав би, якби його ухвалили.
"Я буду першим, хто дізнається. Насправді, швидше за все, я віддав би наказ, але я ще цього не зробив", – заявив Трамп.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон припинив постачання в Україну деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США надто невеликі.
- Проте вже 8 липня WSJ писала, що Трамп під час телефонної розмови із Зеленським запевнив, що Америка надасть Україні стільки військової допомоги, скільки зможе.
- Того самого дня президент США заявив, що схвалив постачання деякого озброєння Україні. У Пентагоні підтвердили, що відправлять Україні додаткову оборонну зброю.
- 9 липня CNN повідомило, що міністр оборони США Піт Гегсет не поінформував Білий дім про зупинення військової допомоги Україні – адміністрація дізналася про це із преси.