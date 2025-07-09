Трамп заявил, что не знает, кто отдал приказ о приостановке поставок Украине

Трамп отметил, что не углублялся в вопрос о том, кто остановил поставку боеприпасов Украине

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не выяснял, кто именно принял решение о приостановке поставок боеприпасов Украине. Об этом он сказал во время общения с журналистами.

"Я об этом не думал, потому что мы сейчас занимаемся Украиной и боеприпасами, но я не углублялся в это", – сказал Трамп.

В ответ на уточнение, означает ли это, что такое важное решение могло быть принято без ведома президента, Трамп ответил, что знал бы, если бы его приняли.

"Я буду первым, кто узнает. На самом деле, скорее всего, я бы отдал приказ, но я этого еще не сделал", – заявил Трамп.