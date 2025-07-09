Трамп заявил, что не знает, кто отдал приказ о приостановке поставок Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не выяснял, кто именно принял решение о приостановке поставок боеприпасов Украине. Об этом он сказал во время общения с журналистами.
"Я об этом не думал, потому что мы сейчас занимаемся Украиной и боеприпасами, но я не углублялся в это", – сказал Трамп.
В ответ на уточнение, означает ли это, что такое важное решение могло быть принято без ведома президента, Трамп ответил, что знал бы, если бы его приняли.
"Я буду первым, кто узнает. На самом деле, скорее всего, я бы отдал приказ, но я этого еще не сделал", – заявил Трамп.
- 2 июля стало известно, что Пентагон прекратил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США слишком малы.
- Однако уже 8 июля WSJ писала, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским заверил, что Америка окажет Украине столько военной помощи, сколько сможет.
- В тот же день президент США заявил, что одобрил поставку частичного вооружения Украине. В Пентагоне подтвердили, что отправят Украине дополнительное оборонное оружие.
- 9 июля CNN сообщило, что министр обороны США Пит Хегсет не проинформировал Белый дом о приостановке военной помощи Украине – администрация узнала об этом из прессы.