Трамп одобрил поставку оружия Украине: Путин ведет себя плохо

Дональд Трамп (Фото: EPA / Крис Клеронис)

Вашингтон поставит Украине вооружение для противостояния России. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров.

"Путин плохо обращается с людьми. Поэтому мы отправим Украине некоторое оборонительное оружие. Я это одобрил", – сказал он.

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Трамп вновь заявил о своем недовольстве российским диктатором Владимиром Путиным, который убивает множество солдат – как своих, так и украинских. По его словам, еженедельные потери в войне якобы достигают 7000 человек.

Также президент США отметил, что эта война могла бы длиться "три-четыре дня", но США предоставили Украине "лучшее оружие, которое когда-либо создавали".

На вопрос журналистов о возможных дальнейших действиях в отношении РФ Трамп отказался вдаваться в подробности.

"Нет, я вам не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?" – сказал он.

Также во время заседания кабинета министров глава Белого дома заявил, что "Путин говорил много чуши", но его поведение оказалось бессмысленным. В настоящее время Трамп "очень серьезно" рассматривает будущий законопроект о санкциях против РФ.