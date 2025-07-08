Трамп одобрил поставку оружия Украине: Путин ведет себя плохо
Вашингтон поставит Украине вооружение для противостояния России. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров.
"Путин плохо обращается с людьми. Поэтому мы отправим Украине некоторое оборонительное оружие. Я это одобрил", – сказал он.
Трамп вновь заявил о своем недовольстве российским диктатором Владимиром Путиным, который убивает множество солдат – как своих, так и украинских. По его словам, еженедельные потери в войне якобы достигают 7000 человек.
Также президент США отметил, что эта война могла бы длиться "три-четыре дня", но США предоставили Украине "лучшее оружие, которое когда-либо создавали".
На вопрос журналистов о возможных дальнейших действиях в отношении РФ Трамп отказался вдаваться в подробности.
"Нет, я вам не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?" – сказал он.
Также во время заседания кабинета министров глава Белого дома заявил, что "Путин говорил много чуши", но его поведение оказалось бессмысленным. В настоящее время Трамп "очень серьезно" рассматривает будущий законопроект о санкциях против РФ.
- Отношение Трампа к Путину ухудшилось после их телефонного разговора 3 июля, когда диктатор РФ снова заявил, что не откажется от требований к Украине. Президент США после их беседы заявил, что разочарованный разговором, потому что добиться прогресса не удалось.
- 8 июля Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия на фоне приостановки поставок в начале месяца.