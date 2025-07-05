Трамп о Путине: Он хочет дальше убивать людей, это неправильно

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет "продолжать убивать людей". Такое заявление он сделал журналистам на борту Air Force One, передает Cnews.

Он повторил, что крайне недоволен беседой с Путиным, которая состоялась 3 июля, так как не удалось добиться никакого прогресса в прекращении войны против Украины.

"Это очень сложная ситуация. Я уже говорил вам, что очень недоволен своим разговором с президентом Путиным. Он хочет пойти до конца, чтобы продолжать убивать людей, это неправильно", – заявил Трамп.

Также он отметил, что российский диктатор знает о возможных дальнейших санкциях США против России. По словам Трампа, Путин "выразил обеспокоенность" по этому поводу, но понял, что они могут последовать.