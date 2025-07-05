Трамп про Путіна: Він хоче й надалі вбивати людей, це неправильно
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче "продовжувати вбивати людей". Це заяву він зробив журналістам на борту Air Force One, повідомляє Cnews.
Він повторив, що вкрай незадоволений розмовою з Путіним, яка відбулася 3 липня, оскільки не вдалося досягти жодного прогресу у припиненні війни проти України.
"Це дуже складна ситуація. Я вже казав вам, що дуже незадоволений своєю розмовою з президентом Путіним. Він хоче йти до кінця, щоб продовжувати вбивати людей, це неправильно", – заявив Трамп.
Він також зазначив, що російський диктатор знає про можливі подальші санкції США проти Росії. За словами Трампа, Путін висловив занепокоєння з цього приводу, але зрозумів, що вони можуть бути запроваджені.
- Після завершення телефонної розмови Трампа та Путіна в Кремлі заявили, що проінформували США про перебіг реалізації Стамбульських угод. Сам диктатор нібито заявив, що не відмовиться від "усунення всіх причин виникнення конфронтації".
- Після розмови Трамп заявив, що розчарований, оскільки не було досягнуто жодного прогресу.
- 4 липня президент США провів розмову з Зеленським. Лідери країн домовилися працювати над посиленням протиповітряної оборони. А за інформацією Reuters, після їхньої розмови з'явилися надії на постачання ракет Patriot.