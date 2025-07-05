Трамп про Путіна: Він хоче й надалі вбивати людей, це неправильно

Президент США знову заявив, що розчарований телефонною розмовою з диктатором РФ

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче "продовжувати вбивати людей". Це заяву він зробив журналістам на борту Air Force One, повідомляє Cnews.

Він повторив, що вкрай незадоволений розмовою з Путіним, яка відбулася 3 липня, оскільки не вдалося досягти жодного прогресу у припиненні війни проти України.

"Це дуже складна ситуація. Я вже казав вам, що дуже незадоволений своєю розмовою з президентом Путіним. Він хоче йти до кінця, щоб продовжувати вбивати людей, це неправильно", – заявив Трамп.

Він також зазначив, що російський диктатор знає про можливі подальші санкції США проти Росії. За словами Трампа, Путін висловив занепокоєння з цього приводу, але зрозумів, що вони можуть бути запроваджені.