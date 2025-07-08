Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить военную помощь Украине. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

По словам Трампа, речь идет прежде всего об оборонном вооружении.