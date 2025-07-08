Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить военную помощь Украине. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

По словам Трампа, речь идет прежде всего об оборонном вооружении.

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"Мы отправим еще больше оружия. Мы должны это сделать. Они должны иметь возможность защитить себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Это в основном оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В этой бойне погибает слишком много людей", – заявил он.

Трамп также упомянул свой недавний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я разочарован, честно говоря, что Путин не остановился. Я совсем не доволен Путиным".

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