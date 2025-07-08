Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить военную помощь Украине. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
По словам Трампа, речь идет прежде всего об оборонном вооружении.
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"Мы отправим еще больше оружия. Мы должны это сделать. Они должны иметь возможность защитить себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Это в основном оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В этой бойне погибает слишком много людей", – заявил он.
Трамп также упомянул свой недавний разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Я разочарован, честно говоря, что Путин не остановился. Я совсем не доволен Путиным".
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что арсеналы США стали слишком малы.
- FT сообщило, что часть военной помощи была остановлена на пути в Украину. Само решение было принято еще в начале июня, но реализовано 2 июля.
- Министерство обороны сообщило, что проверяет информацию о приостановке поставок американского оружия.
- 5 июля агентство Reuters сообщило, что после телефонного разговора президентов Украины и США Зеленского и Трампа появился оптимизм в отношении возобновления поставок ракет для систем Patriot.