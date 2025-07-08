Трамп заявив, що США відправлять більше зброї Україні

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив про намір збільшити військову допомогу Україні. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі.

За словами Трампа, насамперед йдеться про оборонне озброєння.

Читайте також Американська зброя на паузі: звідки вітер віє і до чого тут Китай

"Ми надішлемо ще зброю. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені надсилати більше зброї. Це переважно оборонна зброя, але удари справді дуже жорсткі. У тій бійні гине надто багато людей", – заявив він.

Трамп також згадав про свою останню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним".