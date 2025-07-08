Трамп заявив, що США відправлять більше зброї Україні
Президент США Дональд Трамп заявив про намір збільшити військову допомогу Україні. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Білому домі.
За словами Трампа, насамперед йдеться про оборонне озброєння.
"Ми надішлемо ще зброю. Ми змушені це зробити. Вони повинні мати змогу захистити себе. Зараз по них завдають дуже потужних ударів. Ми будемо змушені надсилати більше зброї. Це переважно оборонна зброя, але удари справді дуже жорсткі. У тій бійні гине надто багато людей", – заявив він.
Трамп також згадав про свою останню розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Я розчарований, чесно кажучи, що Путін не зупинився. Я зовсім не задоволений Путіним".
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто невеликими.
- FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України. Саме рішення було ухвалене ще на початку червня, але реалізоване 2 липня.
- Міноборони повідомило, що перевіряє інформацію про призупинення постачань американської зброї.
- 5 липня Reuters заявило, що після дзвінка президентів України та США Зеленського і Трампа є оптимізм у відновленні постачань ракет для систем Patriot.