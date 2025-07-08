Трамп: Путин говорил много фигни, но его поведение оказалось бессодержательным
Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор Владимир Путин говорит много "фигни" насчет окончания российско-украинской войны, но его поведение оказалось бессодержательным. Об этом руководитель Штатов рассказал журналистам на заседании правительства.
"Но это война, которая никогда не должна была произойти, и много людей погибает, и она должна закончиться. И я не знаю, мы слышим кучу фигни от Путина, если хотите знать правду. Он все время очень милый, но это оказывается бессодержательным", – рассказал Трамп.
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Он отметил, что "очень серьезно" рассматривает будущий законопроект о новых санкциях. Документ даст возможность руководителю Штатов на свое усмотрение вводить 500% пошлины для стран-покупателей российских ресурсов.
- Несмотря на неоднократные заявления, президент США все еще не ввел новые ограничения против России, хотя и продлил санкции времен Обамы и Байдена. Издание The New York Times заявляло, что часть ограничений даже была снята – и поэтому Москва получила возможность закупать запрещенные технологии и финансирование.
- Отношение Трампа к Путину ухудшилось после их звонка 3 июля, когда диктатор снова заявил, что не откажется от требований к Украине.
- В то же время публичные отношения Трампа и Зеленского наоборот улучшились: после их звонка 4 июля последний подтверждал, что Украина работает с партнерами, в частности с США, над передачей дополнительных систем Patriot и ракет к ним. О соответствующих обещаниях Трампа сообщают и собеседники Axios. Впрочем, конкретных решений пока нет.