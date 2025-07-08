Сенатор Грэм ожидает продвижения законопроекта о введении жестких санкций против России
Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает продвижения в Сенате законопроекта, поддержанного обеими партиями, о новых санкциях против России, в частности о новых пошлинах для стран, которые оказывают экономическую поддержку российско-украинской войне. Об этом он написал в сети X.
Грэм заявил, что "пришло время положить конец кровопролитию".
"Я ожидаю, что Сенат продвинет законопроект о санкциях против России, поддержанный обеими партиями, который позволит ввести тарифы и санкции против стран, поддерживающих военную машину Путина и не помогающих Украине", – заявил он.
Грэм сообщил, что законопроект уже имеет 85 соавторов и их число растет.
"Я очень ценю усилия президента" Трампа, которые направлены на прекращение кровопролития в Украине, но для этого нужны партнеры, готовые это сделать. Украина согласилась на прекращение огня и все просьбы о встречах, в то время как Путин продолжает игнорировать мирные усилия. Пришло время предоставить президенту больше инструментов для прекращения войны", – написал Грэм.
Сенатор подчеркнул, что законопроект содержит пункт о возможности президентского отказа от санкционирования, чтобы Трамп получил "максимальное влияние".
- 3 мая Келлог заявил, что Новый пакет санкций США против России уже готов. до согласования. В Конгрессе и в Белом доме готовы к утверждению.
- 5 июня Трамп, который с начала своего второго срока на посту не ввел никаких новых санкций против России, признался, который до сих пор не читал законопроект Грэма и Блюменталя о новых санкциях против России.
- 29 июня Грэм сообщил, что Трамп поддержал. законопроект.