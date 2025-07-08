Сенатор Грем очікує просування законопроєкту щодо жорстких санкцій проти Росії

Ліндсі Грем та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує просування у Сенаті двопартійного законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії, зокрема нових мит для країн, які економічно підтримують російсько-українську війну. Про це він написав у мережі X.

Грем заявив, що "настав час припинити кровопролиття".

"Я очікую, що Сенат просуватиме двопартійний законопроєкт про російські санкції, який дозволить запровадити тарифи та санкції проти країн, що підтримують військову машину Путіна та не допомагають Україні", – заявив він.

Грем повідомив, що законопроєкт має вже 85 співавторів і їх кількість зростає.

"Я дуже ціную зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, але для цього потрібні партнери, які готові це зробити. Україна погодилася на припинення вогню та всі прохання про зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля. Настав час надати президенту більше інструментів для припинення війни", – написав Грем.

Сенатор наголосив, що законопроєкт містить пункт про можливість президентської відмови від санкціонування, щоб Трамп отримав "максимальний вплив".